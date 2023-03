Il mistero dell’orologio di Macron | una scenetta da migliaia di euro Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – Tutto si può dire tranne che la popolarità di Emmanuelsia in crescita. Come si muove, il presidente francese inciampa e viene subito bersagliato. Certo, la riforma delle pensioni lo pone in una posizione ancor più scomoda, ma è in generale il suo atteggiamento spocchioso a non aiutarlo. Prova ne sia ladi ieri, immortalata in undiventato subito virale sui social. Lavirale Durante un’intervista in diretta televisiva dall’Eliseo,si agita e risponde infuocato a una domanda della stampa. Lo fa sbattendo il braccio sul tavolo, facendo rumore con l’orologio che porta al polso sinistro. Il Capo di Stato francese si accorge allora di aver messo in evidenza l’orologio, inizia ad armeggiare con le mani sotto il tavolo e quando ripone le braccia sul tavolo ...