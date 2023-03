Il ministro Sangiuliano a Ravello | “Maggiore sensibilità e rispetto per la cultura” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “La bellezza è un concetto molto denso, molto elaborato, articolato in tante considerazioni. Ci sono implicazioni di natura filosofica, implicazioni di natura storica. Ma anche implicazioni di natura giuridica perché, oggi, la tutela della conservazione e lo sviluppo dei benili si muove all’interno di una cornice di uno spazio giuridico, che è uno spazio giuridico europeo, con i nostri trattati cui l’Italia aderisce, con la nostra Costituzione. Occorre sempre tener presente il quadro dell’articolo 9 della Costituzione e poi ci sono le varie leggi. Bisogna includere sempre unaper la, per i benili, per il paesaggio, quello che Benedetto Croce definì ‘il volto amato ...