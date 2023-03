Il ministro Paolo Zangrillo: «150mila assunzioni all’anno negli uffici pubblici fino al 2026» (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 2023 è cruciale per il rilancio della Pubblica amministrazione. Lo sottolinea il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, in un’intervista al Corriere della Sera. «A livello centrale abbiamo inserito 500 tecnici ed esperti. E a livello decentrato abbiamo dotato i piccoli comuni dei fondi per assumere i tecnici. Ma è vero, stiamo incontrando difficoltà, come del resto succede nel settore privato. Le persone oggi sono molto più attente a valutare le condizioni offerte e le opportunità di crescita professionale», spiega. «Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 sono entrate nella Pa 170mila persone, di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l’organico», afferma Zangrillo. «Anche quest’anno e fino al 2026 abbiamo in programma una media di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 2023 è cruciale per il rilancio della Pubblica amministrazione. Lo sottolinea ildella Pa,, in un’intervista al Corriere della Sera. «A livello centrale abbiamo inserito 500 tecnici ed esperti. E a livello decentrato abbiamo dotato i piccoli comuni dei fondi per assumere i tecnici. Ma è vero, stiamo incontrando difficoltà, come del resto succede nel settore privato. Le persone oggi sono molto più attente a valutare le condizioni offerte e le opportunità di crescita professionale», spiega. «Dal 2021 abbiamo ripreso ad assumere e nel 2022 sono entrate nella Pa 170mila persone, di cui 156 mila per sostituire chi è andato in pensione e il resto per aumentare l’organico», afferma. «Anche quest’anno ealabbiamo in programma una media di ...

