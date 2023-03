Il mercato italiano dei podcast alla ricerca di un modello di business

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tratto da Morning Future Christopher Lydon è l’uomo che, secondo il Guardian, «ha inventato il». Nel 2003, con l’aiuto di un collega dell’Università di Harvard, ha scoperto come distribuire file Mp3 online. Ha quindi iniziato a registrare e rendere disponibili in rete interviste, e a commentare in diretta le campagne elettorali presidenziali americane. Dopo Lydon, in molti si sono cimentati con i, in particolare giornalisti e scrittori. In Italia, i primi realizzati in modo professionale sono “Veleno” di Pablo Trincia, nel 2017, e “La Piena” di Matteo Caccia, nel 2018. Da quel momento in poi, ildeiè cresciuto in maniera esponenziale. Per molti, isono un rito. Per altri sono un modo per conoscere storie dal mondo. Politica, cronaca nera, storia, scienza, ...