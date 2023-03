Il memoir del principe Harry è stato riscritto in versione ironica, a cominciare dal titolo, che ora diventa "Spare Us!", ovvero “Risparmiaci!” (Di venerdì 24 marzo 2023) È la parodia che fa tremare il principe Harry. A partire dall’1 aprile, Spare Us! A Harrody sarà nelle librerie inglesi, pubblicato dalla casa editrice Abacus. Lo ha scritto un autore irriverente, Bruno Vincent, che nel suo stile pungente spiega a priori: «Per ottenere quella privacy da lui tanto desiderata, Harry ha scritto un libro raccontando proprio tutto, pure del suo pene congelato», riferendosi alle conseguenze di un viaggio al Polo Nord. L'evoluzione del principe Harry: da festaiolo a papà guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) È la parodia che fa tremare il. A partire dall’1 aprile,Us! A Harrody sarà nelle librerie inglesi, pubblicato dalla casa editrice Abacus. Lo ha scritto un autore irriverente, Bruno Vincent, che nel suo stile pungente spiega a priori: «Per ottenere quella privacy da lui tanto desiderata,ha scritto un libro raccontando proprio tutto, pure del suo pene congelato», riferendosi alle conseguenze di un viaggio al Polo Nord. L'evoluzione del: da festaiolo a papà guarda le foto ...

