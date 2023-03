Il meglio e il peggio di ieri 23 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora (Di venerdì 24 marzo 2023) Torna Il meglio e il peggio di, la nostra rubrica dedicata alle news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip. Ecco i fatti principali della giornata di ieri, giovedì 23 marzo. Grande Fratello Vip, news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 23 marzo Di seguito le news dell’ultim’ora sul GF Vip 7 con la rubrica Il meglio e il peggio di: Nikita e Luca, il riavvicinamento prosegue Nikita Pelizon e Luca Onestini continuano ad avvicinarsi in vista della finale del Grande Fratello Vip. La giornata di ieri è iniziata con la modella friulana che saltava sul letto di Onestini per farlo alzare, visto che era l’unico ad ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Torna Ile ildi, la nostra rubrica dedicata alledel Grande Fratello Vip. Ecco i fatti principali della giornata di, giovedì 23. Grande Fratello Vip,ultim’ora: ile ildi23Di seguito lesul GF Vip 7 con la rubrica Ile ildi: Nikita e Luca, il riavvicinamento prosegue Nikita Pelizon e Luca Onestini continuano ad avvicinarsi in vista della finale del Grande Fratello Vip. La giornata diè iniziata con la modella friulana che saltava sul letto di Onestini per farlo alzare, visto che era l’unico ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il meglio e il peggio di ieri 23 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora #gfvip #gfvip7 - Ozzy_Kabanek : RT @AnnaxLGxTS: Mi auguro che il meglio (e non il peggio) verrà per tutti noi; a presto amici e #Buonanotte! God may be with all of us plea… - jorge_rjwona : RT @G_Cobianchi: Poteva andare peggio Poteva andare meglio Una cosa positiva c’è: il gol non si impara ???? - ArditoAD14 : @CitroGuarino Se questo è il meno peggio preferisco una nucleare a porre fine a questo schifo. Di sicuro cambierei… - AnnaxLGxTS : RT @AnnaxLGxTS: Mi auguro che il meglio (e non il peggio) verrà per tutti noi; a presto amici e #Buonanotte! God may be with all of us plea… -