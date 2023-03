Il Lazio alla continua ricerca di amanti: tradiscono 8 persone su 10 (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – Il nuovo sondaggio realizzato a marzo 2023 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, rivela che è la Lombardia —con una propensione a tradire dell’80,5%— la regione italiana dove è più diffuso il fenomeno delle scappatelle extraconiugali. «La Regione Insubra conquista inoltre un altro primato, quello del più elevato numero di mamme-traditrici: ben 672 mila»commenta Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. E la parola d’ordine è infedeltà anche nel Lazio dove la propensione al tradimento è dell’80% ed in Campania (79,5%), che conquistano anch’esse il podio. Ma se anche nel Lazio le mamme-traditrici sono numerose (366 mila stima il portaleIncontri-ExtraConiugali.com), in Campania —a parità di numero di abitanti— ce ne sono appena 227 mila. Più numerose sono ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – Il nuovo sondaggio realizzato a marzo 2023 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, rivela che è la Lombardia —con una propensione a tradire dell’80,5%— la regione italiana dove è più diffuso il fenomeno delle scappatelle extraconiugali. «La Regione Insubra conquista inoltre un altro primato, quello del più elevato numero di mamme-traditrici: ben 672 mila»commenta Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. E la parola d’ordine è infedeltà anche neldove la propensione al tradimento è dell’80% ed in Campania (79,5%), che conquistano anch’esse il podio. Ma se anche nelle mamme-traditrici sono numerose (366 mila stima il portaleIncontri-ExtraConiugali.com), in Campania —a parità di numero di abitanti— ce ne sono appena 227 mila. Più numerose sono ...

