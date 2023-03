Il grande ritorno di Mantovani. L’eminenza grigia della Lombardia (Di venerdì 24 marzo 2023) “Saremo noi ad avere la maggioranza dei consiglieri. Non sarà più la Lega a governare pur avendo il presidente, che noi voteremo per stima e per fiducia, ma sarà Fratelli d’Italia”. Mario Mantovani, ex senatore ed eurodeputato, nonché vicepresidente della Regione Lombardia e assessore regionale alla Sanità ai tempi di Roberto Maroni, un tempo plenipotenziario di Silvio Berlusconi in Lombardia, partecipava a un evento del partito a Cremona in vista delle elezioni regionali. L’ex plenipotenziario di Berlusconi, Mario Mantovani, si è ripreso la Regione Lombardia. C’è la sua regia dietro i nuovi equilibri del Pirellone Se il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega nelle urne era largamente previsto, l’annuncio di Mantovani conteneva il vero programma di Fratelli d’Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) “Saremo noi ad avere la maggioranza dei consiglieri. Non sarà più la Lega a governare pur avendo il presidente, che noi voteremo per stima e per fiducia, ma sarà Fratelli d’Italia”. Mario, ex senatore ed eurodeputato, nonché vicepresidenteRegionee assessore regionale alla Sanità ai tempi di Roberto Maroni, un tempo plenipotenziario di Silvio Berlusconi in, partecipava a un evento del partito a Cremona in vista delle elezioni regionali. L’ex plenipotenziario di Berlusconi, Mario, si è ripreso la Regione. C’è la sua regia dietro i nuovi equilibri del Pirellone Se il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega nelle urne era largamente previsto, l’annuncio diconteneva il vero programma di Fratelli d’Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Negramaro : #N20BackHome sarà una grande festa, il nostro ritorno a casa per festeggiare #N20, il 12 agosto all’Aeroporto Fortu… - Nanenmonio1 : Guarda 'IL GRANDE RITORNO DI SGARBI AL SENATO ? 'PREFERISCO MORIRE DI COVID CHE SPERANZA TRA I CO***ONI' su YouTube - ramses2xx : IL GRANDE RITORNO DI SGARBI AL SENATO ? 'PREFERISCO MORIRE DI COVID CHE ... - passetour : RT @Frances99687883: Non trova tempo per rendere omaggio alle bare di Cutro.Non trova tempo per gli esodati del Superbonus.Non trova tempo… - _Ermene_Gilda_ : RT @Frances99687883: Non trova tempo per rendere omaggio alle bare di Cutro.Non trova tempo per gli esodati del Superbonus.Non trova tempo… -