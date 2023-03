Il Giappone è diventato un prezioso alleato dell’Ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il Giappone ha sanzionato centinaia di aziende e individui russi e ha promesso tagliare gradualmente tutte le importazioni di idrocarburi in arrivo dalla Russia. La recente visita di Fumio Kishida al presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyjiv ha posto definitivamente il Paese dalla parte dell’Ucraina, spedendo in soffitta una volta per tutte la politica dell’ex premier Shinzo Abe. Quando nel 2014 Mosca aveva annesso illegalmente la Crimea, la risposta di Tokyo era stata blanda e tardiva: il governo nipponico aveva imposto perlopiù sanzioni simboliche e non aveva modificato i rapporti bilaterali con la Russia, con quell’approccio di chi cercava di mantenere le relazioni con il Cremlino nonostante le richieste statunitensi. Già un anno fa, tuttavia, la risposta Giapponese ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 marzo 2023) Dall’inizio dell’invasione russailha sanzionato centinaia di aziende e individui russi e ha promesso tagliare gradualmente tutte le importazioni di idrocarburi in arrivo dalla Russia. La recente visita di Fumio Kishida al presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyjiv ha posto definitivamente il Paese dalla parte, spedendo in soffitta una volta per tutte la politica dell’ex premier Shinzo Abe. Quando nel 2014 Mosca aveva annesso illegalmente la Crimea, la risposta di Tokyo era stata blanda e tardiva: il governo nipponico aveva imposto perlopiù sanzioni simboliche e non aveva modificato i rapporti bilaterali con la Russia, con quell’approccio di chi cercava di mantenere le relazioni con il Cremlino nonostante le richieste statunitensi. Già un anno fa, tuttavia, la rispostase ...

