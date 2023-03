Il furbetto seriale delle pompe di benzina ancora in azione | “Occhio | ora usa questa strategia”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 marzo 2023) Seriate. Niente, non vuole saperne di fermarsi. Nemmeno le decine di segnalazioni, le foto e i video che circolano sul web sembrano scoraggiarlo. Al massimo cambia approccio, varia. Perché sennò, chesarebbe? “Saranno state le tre di notte. Tornavo a casa dal lavoro e guidavo piano, quando al distributore diho notato un uomo. O meglio, è lui che ha notato me – racconta l’ennesimo testimone -. Ha attraversato la strada sbracciando, come in segno di emergenza, così mi sono fermato. ‘Scusa – mi ha detto – sono rimasto a secco e c’è mia moglie che aspetta all’aeroporto di Orio: non è che avresti 10-20 euro da prestarmi?’. L’ho riconosciuto subito. Mi aveva già fermato al parcheggio dell’Esselunga a Celadina, usando la scusa del gasolio messo al posto della”, il suo cavallo di battaglia. ...