Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt apre a Hong Kong il Museum Summit (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – L’evento museologico più grande al mondo – il Museum Summit – è stato aperto stamani a Hong Kong dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Nella sua prima edizione post-pandemica, tenuta in contemporanea alla fiera Art Basel Hong Kong, la kermesse è stato organizzato dal Ministero del Tempo Libero, della Cultura e dello Sport della Regione di Amministrazione Speciale Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese in collaborazione con Le Gallerie degli Uffizi. Partecipano all’evento 2.000 tra direttori e curatori di musei da tutto il mondo in presenza, più oltre 6,3 milioni di ulteriori individui ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – L’evento museologico più grande al mondo – il– è stato aperto stamani adaldelle Gallerie. Nella sua prima edizione post-pandemica, tenuta in contemporanea alla fiera Art Basel, la kermesse è stato organizzato dal Ministero del Tempo Libero, della Cultura e dello Sport della Regione di Amministrazione Specialedella Repubblica Popolare Cinese in collaborazione con Le Gallerie. Partecipano all’evento 2.000 tra direttori e curatori di musei da tutto il mondo in presenza, più oltre 6,3 milioni di ulteriori individui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovanniCaredd8 : @PX000101S10 @rusembitalia @DiegoFusaro In Ucraina era presente la Nuland e il Direttore della CIA, la stessa Merke… - Agenparl : +IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI EIKE SCHMIDT APRE A HONG KONG IL MUSEUM SUMMIT, EVENTO MUSEOLOGICO PIU' ... -… - EmiliaUA : @TomCatLio @AutoreNegro @princess211110 @Fabriye1 @GliScomunicati Direttore, Tamara. Ma se nemmeno direttore riesci… - Giulio92868091 : @PBerizzi @repubblica Galleria degli Uffizi chiusa per non discriminare il museo civico di Pescasseroli, la scelta… - ale_pego : RT @QSanit: Inizia il conto alla rovescia degli #osteopati italiani - #Sanità -