Il digitale corre, ma rimangono divari da colmare (Di venerdì 24 marzo 2023) I dati Istat mostrano una diffusione di Internet in Italia in crescita, ma non mancano i punti critici: continuano a preoccupare il gap generazionale e il divario Nord-Sud Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) I dati Istat mostrano una diffusione di Internet in Italia in crescita, ma non mancano i punti critici: continuano a preoccupare il gap generazionale e ilo Nord-Sud

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : I dati Istat mostrano una diffusione di Internet in Italia in crescita, ma non mancano i punti critici: continuano… - RedHatItaly : ?? Novità per il settore #banking! novobanco sceglie le tecnologie #hybridcloud di Red Hat per la propria trasformaz… - LuciaDiMartin18 : RT @RegioneER: #FondiEuropei. Investimenti sulle persone, la qualità del #lavoro e la crescita sostenibile, transizione ecologica e digital… - RegioneER : #FondiEuropei. Investimenti sulle persone, la qualità del #lavoro e la crescita sostenibile, transizione ecologica… - MissioneStartup : RT @StivaleDigitale: Il tema della modernizzazione tecnologica delle imprese in periodi di trasformazione digitale è alquanto delicato. Si… -