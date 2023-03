Il destino delle auto dal 2035: cosa succede dopo? (Di venerdì 24 marzo 2023) Sul destino delle auto l’Europa resta divisa. Sullo stop ai motori termici vince solo la Germania. In corso ancora le trattative. In Europa ogni Paese fa da se, dispute sul destino delle auto Distributore di benzina – Ph Credit Ogha.itAncora una volta l’Europa si dimostra frammentata e ogni paese membro pensa solo ai propri interessi. Saltano le alleanze costruite finora per lo stop alla produzione di motori termici, previsto da Bruxelles per il 2035. Salta il compromesso dei motori e-fuel. La preoccupazione per i posti di lavoro nella filiera industriale aveva creato un asse tra Roma e Berlino, il patto era la concessione di una deroga per i carburanti creati in laboratorio. Gli e-fuel avrebbero garantito la sopravvivenza delle macchine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Sull’Europa resta divisa. Sullo stop ai motori termici vince solo la Germania. In corso ancora le trattative. In Europa ogni Paese fa da se, dispute sulDistributore di benzina – Ph Credit Ogha.itAncora una volta l’Europa si dimostra frammentata e ogni paese membro pensa solo ai propri interessi. Saltano le alleanze costruite finora per lo stop alla produzione di motori termici, previsto da Bruxelles per il. Salta il compromesso dei motori e-fuel. La preoccupazione per i posti di lavoro nella filiera industriale aveva creato un asse tra Roma e Berlino, il patto era la concessione di una deroga per i carburanti creati in laboratorio. Gli e-fuel avrebbero garantito la sopravvivenzamacchine ...

