“Il David è pornografico”. Non rispondiamo al woke con le idiozie (Di venerdì 24 marzo 2023) Cos’è la vita? Un incessante rincorrersi di azioni e reazioni, eventi avversi e inversi, eterni ritorni a volte, risacche, resipiscenze, distruzioni più o meno creatrici, corsi e ricorsi, insomma: una stronzèta generale cui segue una stronzèta speculare. Il woke per esempio. Sottocultura vaneggiante, millanta volte l’abbiamo detto, improntata a censura ossessiva, psicotica, paranoica: e che poteva sortire se non il doppio contrario, la fobia allo specchio, il doppelganger? Succede nella Florida di Ron Desantis, ch’el venga un càncher, come direbbero Peppone e don Camillo, dove le assurde centinaia di licenziamenti per gli insegnanti che rifiutano di chiamare col pronome plurale “neutro” chi è lì per studiare, o per farli andare a pisciare nel bagno che “percepiscono”, si ritrovano controbilanciati da un caso altrettanto allucinante, che minaccia di porsi a primo di una ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 marzo 2023) Cos’è la vita? Un incessante rincorrersi di azioni e reazioni, eventi avversi e inversi, eterni ritorni a volte, risacche, resipiscenze, distruzioni più o meno creatrici, corsi e ricorsi, insomma: una stronzèta generale cui segue una stronzèta speculare. Ilper esempio. Sottocultura vaneggiante, millanta volte l’abbiamo detto, improntata a censura ossessiva, psicotica, paranoica: e che poteva sortire se non il doppio contrario, la fobia allo specchio, il doppelganger? Succede nella Florida di Ron Desantis, ch’el venga un càncher, come direbbero Peppone e don Camillo, dove le assurde centinaia di licenziamenti per gli insegnanti che rifiutano di chiamare col pronome plurale “neutro” chi è lì per studiare, o per farli andare a pisciare nel bagno che “percepiscono”, si ritrovano controbilanciati da un caso altrettanto allucinante, che minaccia di porsi a primo di una ...

