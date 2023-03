Il ct della Bosnia spaventa l’Inter | «Dzeko? Durante l’ultima sessione di allenamento ha riportato un infortunio alla schiena»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Faruk Hadzibegic, ct, ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Edinnel match di ieri sera contro l’Islanda Faruk Hadzibegic, ct, ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Edin, attaccante del, nell’ultimo match contro l’Islanda. PAROLE – «È possibile che torni a disposizione per la prossima partita.dihaun, a una specie di legamento, ma forse è meglio che sia il medico a parlarne. Non voglio dire qualcosa di impreciso. Abbiamo cercato di farlo stare meglio, abbiamo scritto anche ...

Il 37enne attaccante ha assistito da spettatore alla gara vinta dalla sua Bosnia contro l'Islanda per 3 - 0. A fare chiarezza sul suo mancato utilizzo è stato il commissario tecnico della nazionale Faruk Hadzibegic.

Faruk Hadzibegic, ct della Bosnia, ha parlato in conferenza stampa dell'assenza di Edin Dzeko nel match di ieri sera contro l'Islanda.