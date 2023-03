Il Csm indica Andrea Boni procuratore capo a Siena

(Di venerdì 24 marzo 2023) Soffia un'aria nuova, di rinnovamento a Palazzo dei Marescialli. Il Csm, l'organo di autodisciplina della magistratura, dopo il caso Palamara e lo scandalo delle nomine, sembra aver cambiato spartito. Almeno questo il messaggio arrivato ieri dalla Quinta Commissione del Csm che hato inil nuovoper. La Commissione ha deciso all'unanimità di proporre la sua nomina al plenum, che si pronuncerà nelle prossime settimane.è attualmentedella procura di Urbino. Ma in un recente passato ha svolto il ruolo di pm nella città del Palio. Nella quale si è occupato anche dell'inchiesta sulla morte di David Rossi, prima di trasferirsi. Fu lui ad aprire il secondo fascicolo nel 2014 sul caso del manager morto in ...

E che li abbia utilizzati "nel tentativo di condizionare il Csm". In quei verbali, Amara inserisce ... nel 2006 per esempio Amara mi candidò come sostituto procuratore a Catania dicendo il falso e ... in quanto ministro è titolare dell'azione disciplinare a carico dei magistrati - di portare Turco sotto accusa davanti al Csm per una lunga serie di comportamenti che la lettera di ieri sera...

Almeno questo il messaggio arrivato ieri dalla Quinta Commissione del Csm che ha indicato in Andrea Boni il nuovo Procuratore Capo per Siena. La Commissione ha deciso all’unanimità di proporre la sua ...Indicato all’unanimità dalla commissione del Csm quale nuovo capo della procura della città del Palio. In uscita anche il pm Lilliu La procura di Urbino si svuota. Tra meno di cinque mesi rimarrà un ...