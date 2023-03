Il ceo di Starbucks fa il barista nei caffè dell’azienda: “Esperienza sconvolgente” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il ceo di Starbucks fa il barista nei caffè dell’azienda Il nuovo ceo di Starbucks Laxman Narasimhan, catena di caffè statunitense, ha annunciato ai dipendenti che lavorerà mezza giornata al mese in una delle sedi della multinazionale americana. Narasimhan, che ha preso le redini dell’azienda da lunedì scorso, da ottobre è entrato a far parte del team di Starbucks lavorando come barista nelle sedi del colosso americano. L’uomo, infatti, ha trascorso un periodo di formazione di più di 40 ore, servendo caffè in oltre 30 sedi, fino ad ottenere il diploma di barista. “All’inizio è stato sconvolgente, ma ci sono cose che vanno fatte in prima persona se si vogliono conoscere bene le cose” ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il ceo difa ilneiIl nuovo ceo diLaxman Narasimhan, catena distatunitense, ha annunciato ai dipendenti che lavorerà mezza giornata al mese in una delle sedi della multinazionale americana. Narasimhan, che ha preso le redinida lunedì scorso, da ottobre è entrato a far parte del team dilavorando comenelle sedi del colosso americano. L’uomo, infatti, ha trascorso un periodo di formazione di più di 40 ore, servendoin oltre 30 sedi, fino ad ottenere il diploma di. “All’inizio è stato, ma ci sono cose che vanno fatte in prima persona se si vogliono conoscere bene le cose” ha ...

