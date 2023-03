Il calendario delle prossime partite dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2023: Ucraina a settembre e novembre (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la prevedibile sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra nella prima partita per le Qualificazioni agli Europei di Germania 2024, adesso viene la parte più difficile per la nostra Nazionale allenata da Roberto Mancini. Nel momento del sorteggio, tanti avevano sottolineato come il nostro fosse un buono se non ottimo girone, presupponendo che a passare sono due squadre, con una terza che va agli spareggi. Potevamo pescare di peggio, ma avere nel girone l’Inghilterra che è una delle migliori Nazionali al mondo e che con la vittoria di ieri dovrebbe serenamente issarsi al primo posto, insieme all’Ucraina, squadra da affrontare per il secondo posto, non è una passeggiata. Con una Nazionale incerottata, senza uomini decisivi per il salto di qualità, bisogna prima di tutto affrontare e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo la prevedibile sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra nella prima partita per ledi Germania 2024, adesso viene la parte più difficile per la nostra Nazionale allenata da Roberto Mancini. Nel momento del sorteggio, tanti avevano sottolineato come il nostro fosse un buono se non ottimo girone, presupponendo che a passare sono due squadre, con una terza che vaspareggi. Potevamo pescare di peggio, ma avere nel girone l’Inghilterra che è unamigliori Nazionali al mondo e che con la vittoria di ieri dovrebbe serenamente issarsi al primo posto, insieme all’, squadra da affrontare per il secondo posto, non è una passeggiata. Con una Nazionale incerottata, senza uomini decisivi per il salto di qualità, bisogna prima di tutto affrontare e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Il calendario delle prossime partite della Juventus in Serie A e Coppa Italia ?? - raffaele71 : RT @Rugbymeet: ???? Sei Nazioni Femminile: il XV per l’esordio con la Francia Il calendario delle partite del Tiktok Women’s Six Nations ht… - personachelegge : Cosa ho imparato oggi? Che bisogna leggere il calendario delle benedizioni pasquali anche se non ti interessano, al… - Sevenpress : Calendario del Consiglio regionale e delle commissioni - Rugbymeet : ???? Sei Nazioni Femminile: il XV per l’esordio con la Francia Il calendario delle partite del Tiktok Women’s Six Na… -