Nuovo appuntamento di stagione teatrale a Monte San Savino con la rilettura di un classico del drammaturgo Haroldpremio Nobel per la letteratura nel 2005Simone Colombari e Claudio Gregori Jesi - Claudio "Greg" Gregori e Simone Colombari giungono al Teatro Pergolesi di Jesi in esclusiva regionale con Ildi. Prima dello spettacolo, alle ore 19 presso le Sale Pergolesiane il pubblico è invitato all'incontro "Il Teatro dell'Assurdo" e Harolda cura di Pierfrancesco Giannangeli, ...... l'evento affianca il cartellone della stagione di prosa del Teatro Pergolesi, che l'indomani vede in scena Claudio "Greg" Gregori e Simone Colombari in "Il" dicon la regia di ...

Il calapranzi di Pinter al Verdi con l’ironia di Claudio Greg Gregori e Simone Colombari LA NAZIONE

24 marzo 2023 – Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con “Il calapranzi di Harold Pinter riletto dal duo Claudio “Greg” Gregori e Simone Colombari in una produzione LSD ...Il 30 marzo, in occasione della seconda edizione del “Premio città di Taranto” debutterà la nuova compagnia “Lo zoo di legno” con “Calapranzi” di Harold Pinter.