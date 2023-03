Il 5G Tim è il migliore, Vodafone cresce, iliad e Windtre top per disponibilità (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 5G Tim resta il migliore del mercato italiano ma il 5G Vodafone è quello che migliora maggiormente, iliad e Windtre offrono la migliore disponibilità 5G. Questi i risultati dell’analisi del mercato italiano da parte di Opensignal. I dati di Opensignal degli utenti italiani mostrano un mercato dinamico in cui gli operatori sono stati in grado di migliorare l’esperienza con il 5G dei propri clienti a un ritmo più rapido rispetto a mercati europei comparabili. In questa analisi Opensignal ha messo a confronto le reti 5G italiane con altri grandi mercati europei esaminando i recenti cambiamenti nell’esperienza mobile italiana per comprendere la direzione che gli operatori stanno perseguendo con il miglioramento della connettività per gli utenti. Come funziona la rete fissa? Ce lo dice ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 5G Tim resta ildel mercato italiano ma il 5Gè quello che migliora maggiormente,offrono la5G. Questi i risultati dell’analisi del mercato italiano da parte di Opensignal. I dati di Opensignal degli utenti italiani mostrano un mercato dinamico in cui gli operatori sono stati in grado di migliorare l’esperienza con il 5G dei propri clienti a un ritmo più rapido rispetto a mercati europei comparabili. In questa analisi Opensignal ha messo a confronto le reti 5G italiane con altri grandi mercati europei esaminando i recenti cambiamenti nell’esperienza mobile italiana per comprendere la direzione che gli operatori stanno perseguendo con il miglioramento della connettività per gli utenti. Come funziona la rete fissa? Ce lo dice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FlaviaGufetta : @Circelabulletta @EricaPazzelli Eh già, sembrava il serale dell'hip hop e invece. Però penso che Samu, sebbene si e… - giannifioreGF : Il #5G #Tim è il migliore, #Vodafone cresce, #iliad e #Windtre top per disponibilità #opensignal - JOYCEDlVlSlON : @viacolvino Non è il capolavoro che tanti descrivono. Però merita, soprattutto per i due protagonisti, più che per… - Jessica_Zazza : #amici22 @AmiciUfficiale senza polemica, solo che non mi ero mai posta il problema ma stasera mi è venuta sta curio… -