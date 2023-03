Il 5G italiano è più lento della media europea: in Francia vanno al doppio (Di venerdì 24 marzo 2023) Il rapporto di Opensignal relativo all'ultimo trimestre 2022 conferma che la velocità media del 5G italiano è di 107,3 Mbps, il 62% inferiore rispetto ai principali Paesi dell’UE Leggi su repubblica (Di venerdì 24 marzo 2023) Il rapporto di Opensignal relativo all'ultimo trimestre 2022 conferma che la velocitàdel 5Gè di 107,3 Mbps, il 62% inferiore rispetto ai principali Paesi dell’UE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Svelate le città italiane in cui si impreca di più. [Preply] - MinisteroSalute : ??Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale 2021. ??Consulta i dati aggiornati relativi alle strutture sa… - FIGCfemminile : ?????? ??` ???? ???????????? ?????? ????????-???????????????????? è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano… - jobwithinternet : RT @nicecool68: @FIGC @Coninews Solo per questa cagata Gravina dovrebbe essere cacciato. Non se ne può più. Ministro @andreaabodi lo cac… - TrabajarEuropa : RT @LaStampa: Il 5G italiano è più lento della media europea: in Francia vanno al doppio. -

Allarme Meloni sui migranti: "Se Tunisia cede, rischiamo 900mila arrivi" ...del Piano d'Azione della Commissione ed espresso apprezzamento nei confronti del governo italiano ... Per questo - ha concluso - "serve una governance più attenta alla crescita e meno concentrata sulla ... 50 anni dell'album The Dark Side of the Moon, luci e fan in piazza Duomo a Milano Il management italiano ha offerto uno spettacolo di luci all'aperto patrocinato dall'assessorato ... 40 anni fa, usciva 'The Wall', doppio concept album dei Pink Floyd, forse la più celebre opera rock ... La scaletta del concerto dei Måneskin a Roma ... i Måneskin suoneranno a Napoli e Bari , per poi concludere il tour italiano il prossimo aprile con ... Sotto la giacca Nulla, per restare a petto nudo nel bel mezzo della performance Sempre più hot ... ...del Piano d'Azione della Commissione ed espresso apprezzamento nei confronti del governo... Per questo - ha concluso - "serve una governanceattenta alla crescita e meno concentrata sulla ...Il managementha offerto uno spettacolo di luci all'aperto patrocinato dall'assessorato ... 40 anni fa, usciva 'The Wall', doppio concept album dei Pink Floyd, forse lacelebre opera rock ...... i Måneskin suoneranno a Napoli e Bari , per poi concludere il touril prossimo aprile con ... Sotto la giacca Nulla, per restare a petto nudo nel bel mezzo della performance Semprehot ... Il 5G italiano è più lento della media europea: in Francia vanno al doppio la Repubblica