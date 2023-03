Il 31 marzo i ballerini della Scala di Milano si trasferiscono al Gallio di Como (Di venerdì 24 marzo 2023) Incontro tra i ballerini del Teatro alla Scala di Milano e il Pontificio Collegio Gallio di Como venerdì 31 marzo per lo spettacolo “Danzate con noi per il Pianeta”. Lo spettacolo, che ha il patrocinio dell’Unesco nell’ambito di Como Città Creativa, prevede l’esibizione dei solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano: Antonella Albano, Beatrice Carbone, Massimo Garon, Gioacchino Starace e Mick Zeni e la partecipazione della Compagnia di Flamenco Maria Terzi. Un appuntamento artistico e culturale, con pochi precedenti in città, organizzato dal Gallio con Francesca Sartorelli, comasca d’adozione ex ballerina formatasi proprio alla Scala. La scuola più ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 marzo 2023) Incontro tra idel Teatro alladie il Pontificio Collegiodivenerdì 31per lo spettacolo “Danzate con noi per il Pianeta”. Lo spettacolo, che ha il patrocinio dell’Unesco nell’ambito diCittà Creativa, prevede l’esibizione dei solisti e primidel Teatro alladi: Antonella Albano, Beatrice Carbone, Massimo Garon, Gioacchino Starace e Mick Zeni e la partecipazioneCompagnia di Flamenco Maria Terzi. Un appuntamento artistico e culturale, con pochi precedenti in città, organizzato dalcon Francesca Sartorelli, comasca d’adozione ex ballerina formatasi proprio alla. La scuola più ...

