Il 24 marzo veniva sancito il Trattato di Torino per cedere Nizza e Savoia alla Francia (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 24 marzo 1860 è stata sancita la definitiva annessione della Contea di Savoia e di Nizza alla Francia. Questo è avvenuto mediante quello che è passato alla storia come il Trattato di Torino. Dalla guerra di indipendenza al Trattato di Torino Trattato di Torino photo credits wikipediaIn seguito alla prima guerra d’Indipendenza svoltasi negli anni 1848 e 1849, l’Italia è divisa e assoggettata al dominio austriaco. Il progetto di Cavour riguardante l’unita nazionale sembra quasi un’utopia.Con gli accordi di Plombieres del luglio 1858 l’imperatore di Francia Napoleone III si è impegnato ad intervenire a favore del Regno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 241860 è stata sancita la definitiva annessione della Contea die di. Questo è avvenuto mediante quello che è passatostoria come ildi. Dguerra di indipendenza aldidiphoto credits wikipediaIn seguitoprima guerra d’Indipendenza svoltasi negli anni 1848 e 1849, l’Italia è divisa e assoggettata al dominio austriaco. Il progetto di Cavour riguardante l’unita nazionale sembra quasi un’utopia.Con gli accordi di Plombieres del luglio 1858 l’imperatore diNapoleone III si è impegnato ad intervenire a favore del Regno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Milano, 16 marzo 2003 Sono passati 20 anni, era una domenica sera, 'Dax' veniva ucciso a coltellate a Milano da un… - sunf1owerxlou : RT @HSHQIta: Esattamente 1 anno fa, il 23 Marzo 2022, veniva annunciato Harry’s House. ?? Dove eravate e cosa stavate facendo quando vi è a… - Elio25578648 : RT @Bgbarby0: Sono trascorsi 104 anni dal 23 marzo del 1919. In quella data, in piazza San Sepolcro, veniva siglato l’atto costitutivo dei… - RobNoUE : RT @Bgbarby0: Sono trascorsi 104 anni dal 23 marzo del 1919. In quella data, in piazza San Sepolcro, veniva siglato l’atto costitutivo dei… - Alfredomundo88 : RT @Bgbarby0: Sono trascorsi 104 anni dal 23 marzo del 1919. In quella data, in piazza San Sepolcro, veniva siglato l’atto costitutivo dei… -