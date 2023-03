Il 24 marzo esce il nuovo album “Così speciale” di Diodato e lo presenta nell’instore tour (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano. «Sono sguardi sul mondo e tu? negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci ?ori che profumano di vita». È la promessa di Diodato per l’album di inediti “Così speciale”, in uscita venerdì 24 marzo per Carosello Records, che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana: è disponibile in formato cd, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente cd con artwork bianco, vinile con artwork bianco e di?erente grafica, due fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità, una delle quali realizzata dal fotografo Alessio Albi. «Non credo di essere mai stato ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 marzo 2023) Milano. «Sono sguardi sul mondo e tu? negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci ?ori che profumano di vita». È la promessa diper l’di inediti “”, in uscita venerdì 24per Carosello Records, che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana: è disponibile in formato cd, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in unabox deluxe in tiratura limitata e numerata contenente cd con artwork bianco, vinile con artwork bianco e di?erente grafica, due fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità, una delle quali realizzata dal fotografo Alessio Albi. «Non credo di essere mai stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il 18 marzo del 2020 dal cimitero di Bergamo esce una fila di camion dell'esercito per portare fuori le salme. A di… - Linkiesta : ?? ECCO IL NUOVO NUMERO DE LINKIESTA ECCETERA DEDICATO AL VIAGGIO ?? ?? Esce martedì 28 marzo nelle principali edicol… - URMwebzine : #URMfacts 24 Marzo 1979 - Esce 'Overkill', il secondo album in studio dei Motörhead. - fainfocultura : Fuori il 21 marzo ‘Cadere più in Alto’, il primo singolo dei biVio Con la produzione artistica di Marta Venturini,… - pantana21 : Annunciazione annunciazione esce l'ultimo di #Pennac Capolinea Malaussène il 28 marzo ?????????? -