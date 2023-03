I vaccini sulle persone fragili

Leggi su butac

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ennesimo servizio televisivo che ci racconta scoop che in realtà sono scoop solo per chi negli ultimi tre anni si è informato poco e male. Nella trasmissione Fuori dal coro del 21 marzo 2023 è andato in onda un servizio dal titolo: I documenti segreti suiNel servizio la prima cosa che ci viene mostrata è una mail, in cui è riportata la frase: Attenzione! I pazientirientrano tra le popolazioni non studiate La mail porta la data del 15 gennaio 2021, e secondo la redazione di Mario Giordano questo è uno scoop, ma non è vero: che i pazientinon fossero stati studiati in fase di sperimentazione deiera noto anche nel 2021, guarda caso la Stampa, parlando di pazienti vaccinati e morti poco dopo il vaccino in Norvegia, il 17 gennaio 2021 riportava questa citazione: Per pazienti con più ...