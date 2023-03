I Subsonica sulla morte di Luca Bergia | “Una notizia che fa male e lascia senza parole”

(Di venerdì 24 marzo 2023) TORINO – “Unache fa. Vorremmo circondare d’affetto Cristiano, Riccardo, i famigliari e tutti i musicisti e tecnici che negli anni hanno lavorato con. Un artista che ha fatto un pezzo di storia della musica”. Cosìloro pagina Facebook icommentano ladi, storico batterista dei Marlene Kuntz, che ci hato ieri a soli 54 anni. La band torinese manda anche un grosso abbraccio al cantante Cristiano Godano e al chitarrista Riccardo Tesio, per anni compagni di gruppo di. L'articolo L'Opinionista.

Un artista che ha fatto un pezzo di storia della musica”. Così sulla loro pagina Facebook i Subsonica commentano la morte di Luca Bergia, storico batterista dei Marlene Kuntz, che ci ha lasciato ieri ...Un dolore ancora più grande perché avvenuto all'improvviso e, almeno per adesso, senza poter cercare una risposta sulle cause del decesso che per ... Tra coloro che lo hanno ricordato anche i ...