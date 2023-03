I Santi di Sabato 25 Marzo 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Solennità Festa del Signore, l’Annunciazione inaugura l’evento in cui il figlio di Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio redentivo in obbedienza al Padre e per essere il primo dei risorti. La Chiesa, come Maria, si associa all’obbedienza del Cristo, vivendo sacramentalmente nella fede il significato pasquale della annunciazione. Maria è la figlia di Sion che, a coronamento della lunga attesa, accoglie con il suo ‘Fiat’ e concepisce per opera dello Spirito santo il Salvatore. In lei Vergine e Madre il popolo …www.Santiebeati.it/dettaglio/20250 Santa LUCIA FILIPPINI Vergine Tarquinia, 13 gennaio 1672 – 25 Marzo 1732Rimasta orfana in tenera età, Lucia si stringe al Signore che la chiama a entrare nel monastero di Santa Chiara a Montefiascone. Votata all’apostolato catechistico, s’impegna nella promozione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – Solennità Festa del Signore, l’Annunciazione inaugura l’evento in cui il figlio di Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio redentivo in obbedienza al Padre e per essere il primo dei risorti. La Chiesa, come Maria, si associa all’obbedienza del Cristo, vivendo sacramentalmente nella fede il significato pasquale della annunciazione. Maria è la figlia di Sion che, a coronamento della lunga attesa, accoglie con il suo ‘Fiat’ e concepisce per opera dello Spirito santo il Salvatore. In lei Vergine e Madre il popolo …www.ebeati.it/dettaglio/20250 Santa LUCIA FILIPPINI Vergine Tarquinia, 13 gennaio 1672 – 251732Rimasta orfana in tenera età, Lucia si stringe al Signore che la chiama a entrare nel monastero di Santa Chiara a Montefiascone. Votata all’apostolato catechistico, s’impegna nella promozione ...

