I migliori pesci d’aprile della storia e da dove nasce la tradizione del pesce d’aprile (Di venerdì 24 marzo 2023) Cascare vittima di pesci d’aprile non è sempre divertente, ma regala grasse risate all’autore dello scherzo. Di certo, quella del 1° aprile è una tradizione che offre agli amanti delle burle tantissime opportunità, una giornata dedicata a loro e agli scherzi più simpatici ed elaborati da fare ad amici, colleghi e famigliari. C’è anche chi non ama essere preso in giro o prendere in giro, e potrebbe provare invece ansia quel giorno. Niente paura, il pesce d’aprile nasce come amichevole presa in giro, e tale dovrebbe rimanere. Bando quindi a scherzi di cattivo gusto o crudeli, mai apprezzati da nessuno, e spazio invece a scherzi divertenti che fanno ridere tutti, anche l’ignara vittima. Vediamo la storia di questa ricorrenza, alcuni tra i ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 24 marzo 2023) Cascare vittima dinon è sempre divertente, ma regala grasse risate all’autore dello scherzo. Di certo, quella del 1° aprile è unache offre agli amanti delle burle tantissime opportunità, una giornata dedicata a loro e agli scherzi più simpatici ed elaborati da fare ad amici, colleghi e famigliari. C’è anche chi non ama essere preso in giro o prendere in giro, e potrebbe provare invece ansia quel giorno. Niente paura, ilcome amichevole presa in giro, e tale dovrebbe rimanere. Bando quindi a scherzi di cattivo gusto o crudeli, mai apprezzati da nessuno, e spazio invece a scherzi divertenti che fanno ridere tutti, anche l’ignara vittima. Vediamo ladi questa ricorrenza, alcuni tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloDM1 : @Beaoh11 I cani sono i migliori amici dell'uomo, lo dice 1 che è stato morso +volte, ma per fortuna non ho smesso d… - NoneofOlvier : @Striscia @JimmyGhione A giudicare dai commenti il brainwashing operato da striscia è andato a buon fine. Continuia… - la_morrighan : @intuslegens Norimberga fu un'immensa presa per i fondelli, lo sanno anche i sassi ormai. I migliori se li erano gi… - mrnagini1 : RT @Ma73516819: @DaisyMarcocp Sicuramente la rete è una delle migliori per prendere pesci di altissima qualità ?????? - Ma73516819 : @DaisyMarcocp Sicuramente la rete è una delle migliori per prendere pesci di altissima qualità ?????? -