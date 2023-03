I Marlene Kuntz dopo la morte di Luca Bergia | “Confermato il concerto a Saluzzo | suoneremo per te”

(Di venerdì 24 marzo 2023) CUNEO – “Caro, sei stato l’anima leggera della nostra band. La tua ironia sagace, i tuoi giochi di parole, la tua prontezza di riflessi, la tua sensibilità nascosta, la tua bontà, erano necessari alla sanità del nostro piccolo, orgoglioso ecosistema. Senza di te avremmo spesso permesso a una cappa di oscurità di sovrastare le nostre paturnie e la nostra risibile incomunicabilità. Un ruolo necessario che ha reso incorruttibili questi anni gloriosi. Ci mancheranno tutte le tue azioni di collante, la solidarietà, l’amicizia, la complicità di un progetto di vita condiviso per più di 35 anni, l’affidabilità della tua solenne lealtà. Ti stavamo aspettando, per riappropriarcene, non ce l’hai fatta, ne resteremo orfani. Ma ti saremo grati, sempre e comunque”. Così isalutano il loro storico batterista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È morto a 54 anni Luca Bergia, ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz - Corriere : Trovato morto Luca Bergia: dopo i successi con i Marlene Kuntz, si era messo a insegnare scienze - FilippoCarmigna : RT @Corriere: Trovato morto Luca Bergia: dopo i successi con i Marlene Kuntz, si era messo a insegnare scienze - AllMusicItalia : I Marlene Kuntz, la band fondata da Luca Bergia, ha voluto omaggiarlo con una lunga lettera e con la decisione di n… - EHEAAOO : RT @StampaCuneo: Il ricordo dei Marlene Kuntz: “Luca, sei stato l’anima leggera della nostra band” -

É il messaggio apparso sulla pagina ufficiale Facebook deioggi pomeriggio (venerdì 24 marzo), in ricordo di Luca Bergia, storico cofondatore e batterista del gruppo rock cuneese, morto ...hanno diffuso oggi un messaggio dopo la morte di Luca Bergia , un "ricordo e saluto" del co - fondatore ed ex batterista del gruppo e una comunicazione circa la scelta di suonare domani ...Per ricordare e omaggiare Luca Bergia, ex batterista e membro fondatore dei, scomparso ieri 23 marzo, il gruppo ha condiviso un emozionato e lungo messaggio. "Caro Luca: sei stato l'anima leggera della nostra band. Visita il sito di www.busforfun.com e ...

Morto Luca Bergia, fondatore ed ex batterista dei Marlene Kuntz: aveva 54 anni Corriere della Sera

Così inizia la toccante dedica dei Marlene Kuntz a Luca Bergia, co-fondatore e batterista della band scomparso all’età di 54 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione ieri ...Inizia così la lettera che i Marlene Kuntz hanno scritto sulla loro pagina social a Luca Bergia, fondatore del gruppo e storico batterista trovato senza giovedì 23 marzo, nella sua casa di Cuneo. «Un ...