I Kaufman ci raccontano il nuovo singolo Kylian Mbappè

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Band di spicco della scena indipendente, itornano con ile cidel perché l’hanno voluto omaggiare e molto altro Diventa inesorabile lo scorrere del tempo, ancor di più se innamorati. Arriva oggi venerdì 24 marzo,, ilfirmato, fuori per INRI e distribuito da Universal Music Italy. Il brano è unmodo di esorcizzare l’ansia del futuro che fa paura proprio “come l’agosto in città”. Il tempo che corre e non accenna a fermarsi, quasi comeMbappé, conosciutissimo attaccante del Paris Saint-Germain.Mbappé. Perché proprio lui in questo brano?è un simbolo, ...