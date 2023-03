I giocatori del Napoli impegnati con le Nazionali: Elmas in gol, pareggio per Kim e Olivera (Di venerdì 24 marzo 2023) Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha pubblicato i risultati dei primi giocatori impegnati con le proprie Nazionali. Tra i coinvolti ci sono: Kim (Corea del Sud); Olivera (Uruguay); Lobotka (Slovacchia); Elmas (Macedonia del Nord); Di Lorenzo e Politano (Italia). L’unico giocatore ad aver vinto con la propria Nazionale è Elmas che ha anche segnato un gol contro Malta nella vittoria per 2-1. Meanwhile Napoli players balling for their country. Elmas #7pic.twitter.com/ZM39EiXOqS — D?? (@DomDiNapoli106) March 23, 2023 Per Lobotka, che ha giocato tutti i 90 minuti nella gara tra Slovacchia e Lussemburgo, solo uno 0-0. Anche Kim ha portato a casa un pareggio con la sua Corea del Sud contro la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Il sito ufficiale della Sscha pubblicato i risultati dei primicon le proprie. Tra i coinvolti ci sono: Kim (Corea del Sud);(Uruguay); Lobotka (Slovacchia);(Macedonia del Nord); Di Lorenzo e Politano (Italia). L’unico giocatore ad aver vinto con la propria Nazionale èche ha anche segnato un gol contro Malta nella vittoria per 2-1. Meanwhileplayers balling for their country.#7pic.twitter.com/ZM39EiXOqS — D?? (@DomDi106) March 23, 2023 Per Lobotka, che ha giocato tutti i 90 minuti nella gara tra Slovacchia e Lussemburgo, solo uno 0-0. Anche Kim ha portato a casa uncon la sua Corea del Sud contro la ...

