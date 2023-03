I “frà” d’Italia D’Alessio e Clementino disinnescano i fischi napoletani all’inno (Di venerdì 24 marzo 2023) A Napoli il rapporto con l’inno di Mameli è controverso. Nella finale di Coppa Italia di qualche anno fa a Roma, i tifosi del Napoli lo fischiarono. Per quella irrimediabile (forse) tendenza ad una orgogliosa apartheid vetero-borbonica: non siamo italiani, siamo napoletani. Poi, per controsenso-capolavoro, quando le tifoserie altrui ribadiscono a gran voce – weekend dopo weekend – “noi non siamo napoletani” ci offendiamo (esprimiamo in fondo lo stesso concetto, ma l’autorivendicazione è una cosa, il rinfaccio è un’altra). Una sera di marzo è arrivato l’inno di Gigi D’Alessio e Clementino prima di Italia-Inghilterra. E la storia è cambiata. Mameli fatt’ a llà. Il “caloroso” pubblico napoletano, non potendo fischiare un monumento locale, ha deviato i fischi sull’inno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) A Napoli il rapporto con l’inno di Mameli è controverso. Nella finale di Coppa Italia di qualche anno fa a Roma, i tifosi del Napoli loarono. Per quella irrimediabile (forse) tendenza ad una orgogliosa apartheid vetero-borbonica: non siamo italiani, siamo. Poi, per controsenso-capolavoro, quando le tifoserie altrui ribadiscono a gran voce – weekend dopo weekend – “noi non siamo” ci offendiamo (esprimiamo in fondo lo stesso concetto, ma l’autorivendicazione è una cosa, il rinfaccio è un’altra). Una sera di marzo è arrivato l’inno di Gigiprima di Italia-Inghilterra. E la storia è cambiata. Mameli fatt’ a llà. Il “caloroso” pubblico napoletano, non potendoare un monumento locale, ha deviato isull’inno ...

