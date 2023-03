I dossier sul tavolo nel bilaterale tra Meloni e Macron (Di venerdì 24 marzo 2023) Il primo giorno di Consiglio europeo, terminato poco dopo le 21, è stato anche l'occasione per l'incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Molti giornali oggi titolano usando la parola "disgelo" e in effetti questo è il primo tête-à-tête ufficiale - dopo i due colloqui informali di Roma e Sharm el Sheikh - in seguito allo scontro sulla Ocean Viking e dopo le tensioni provocate dalla riunione che, lo scorso febbraio, prima del summit dei 27, Macron organizzò con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Eliseo invitando il solo Olaf Scholz. Macron e Meloni si sono incontrati intorno alle 23 in uno dei piani superiori dell'hotel Amigo, nel centro storico di Bruxelles, senza le rispettive delegazioni, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Il primo giorno di Consiglio europeo, terminato poco dopo le 21, è stato anche l'occasione per l'incontrotra la presidente del Consiglio Giorgiae il presidente della Repubblica francese Emmanuel. Molti giornali oggi titolano usando la parola "disgelo" e in effetti questo è il primo tête-à-tête ufficiale - dopo i due colloqui informali di Roma e Sharm el Sheikh - in seguito allo scontro sulla Ocean Viking e dopo le tensioni provocate dalla riunione che, lo scorso febbraio, prima del summit dei 27,organizzò con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Eliseo invitando il solo Olaf Scholz.si sono incontrati intorno alle 23 in uno dei piani superiori dell'hotel Amigo, nel centro storico di Bruxelles, senza le rispettive delegazioni, ...

