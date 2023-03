I dipinti dell’artista russo Andrey Esionov rimangono nelle chiese romane (Di venerdì 24 marzo 2023) Il catalogo del progetto «Percorsi della fede. L’arte di Andrey Esionov in 7 chiese di Roma» è stato presentato martedì 21 marzo nella Chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma. Il volume, di 172 pagine, racconta la mostra omonima dell'artista russo Andrey Esionov, che si è tenuta da maggio a novembre 2022 in alcune delle principali basiliche e chiese della Capitale italiana. Il libro contiene un saggio del noto critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, oltre ai testi della direttrice del Pantheon Gabriella Musto, del direttore della Casa Russa a Roma Daria Pushkova, del giornalista e scrittore Francesco Bigazzi, del giornalista e presentatore Julian Makarov e di altri autori. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ... Leggi su 900letterario (Di venerdì 24 marzo 2023) Il catalogo del progetto «Percorsi della fede. L’arte diin 7di Roma» è stato presentato martedì 21 marzo nella Chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma. Il volume, di 172 pagine, racconta la mostra omonima dell'artista, che si è tenuta da maggio a novembre 2022 in alcune delle principali basiliche edella Capitale italiana. Il libro contiene un saggio del noto critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, oltre ai testi della direttrice del Pantheon Gabriella Musto, del direttore della Casa Russa a Roma Daria Pushkova, del giornalista e scrittore Francesco Bigazzi, del giornalista e presentatore Julian Makarov e di altri autori. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, ...

