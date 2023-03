I Depeche Mode pubblicano l’atteso nuovo disco Memento Mori

(Di venerdì 24 marzo 2023) , a luglio in Italia negli stadi, le date e i biglietti Oggi, venerdì 24 marzo, è uscito(Columbia Records/Sony Music), ilattesissimo album di inediti dei, disponibile in digitale, CD e doppio vinile trasparente. Il, già acclamato dalla critica, arriva a sei anni di distanza dal precedente Spirit (2017), certificato oro in Italia.è il quindicesimoin studio della band e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy Fletch Fletcher. Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta da Marta Salogni,è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, per cui alcune tematiche trattate al suo interno sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlScintillatore : RT @Dischivolanti: Depeche Mode Memento Mori. Vetrina con ali di fiori veri. #DepecheMode #MementoMori - smikk_dev : RT @pilloledirock: il 23 marzo 1993 i Depeche Mode pubblicano in USA il loro ottavo album, “Songs of Faith and Devotion”. Il disco fu l’ult… - Elio83271574 : RT @pilloledirock: esce oggi “Memento Mori” il nuovo album dei Depeche Mode. La voce è di Dave Gahan in tutti i brani eccetto “Soul with Me… - peppobbove : RT @pilloledirock: esce oggi “Memento Mori” il nuovo album dei Depeche Mode. La voce è di Dave Gahan in tutti i brani eccetto “Soul with Me… - ManuSsn : RT @__lo_ste__: esce l’album nuovo dei Depeche Mode e sul tg5 fanno il servizio sul nuovo singolo di Fabrizio Moro. -

Sono passati più di quarant'anni dalla nascita dei: l'iconica band britannica formatosi a Basildon nell'Essex, vicino Londra. Oggi, i pionieri del synth pop tornano con il nuovo attesissimo album di inediti, Memento Mori (Columbia ...50 minuti fuori dal mondo, una necessità, una voglia, una attenzione, un segno di rispetto per il quindicesimo disco in studio dei. I DM sono sempre stati per me una sorta di culto ...Newsic Friday Vol. 12 - 2023!e Ed Sheeran e poi ancora Diodato e Vinicio Capossela e tanto altro per questo primo venerdì di primavera di nuova musica... LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO- Voto 8,...

Depeche Mode e "Memento mori": ricordati che devi vivere Rockol.it

Memento Mori è il quindicesimo disco in studio dei Depeche Mode e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher. Prodotto da James Ford e con la produzione ...Il Memento Mori tour dei Depeche Mode è partito dalla città di Sacramento, in California. Dave Gahan e Martin Gore hanno naturalmente eseguito canzoni tratte dal nuovo album: "My Cosmos Is Mine", ...