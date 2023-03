(Di venerdì 24 marzo 2023) L'invasione russa inva avanti da oltre un anno, un'operazione "speciale" e sanguinosa che non sembra ancora volgere al termine, nonostante la situazione di stallo sul campo di battaglia e la continua ricerca di una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : I cinque ritardi che prolungano la guerra in Ucraina (secondo Zelensky) - PalermoToday : I cinque ritardi che prolungano la guerra in Ucraina (secondo Zelensky) - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Zelensky ai leader europei riuniti a Bruxelles: 'Servono nuove sanzioni alla Russia, jet moderni e missili'. Elenca 'cinque ri… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #Zelensky è intervenuto al Consiglio europeo e ha espresso l’intenzione di organizzare un vertice sul piano di pace in… - Libero_official : #Zelensky è intervenuto al Consiglio europeo e ha espresso l’intenzione di organizzare un vertice sul piano di pace… -

Zelensky chiede ai 27 un summit sul piano di pace Volodymyr Zelensky elenca all'Europa iche, a suo dire, allungano la guerra. Il leader di Kiev si collega con il Consiglio europeo per ...Volodymyr Zelensky lamentache a suo giudizio allungano la guerra, così come riferisce un alto funzionario europeo: il ritardo nella consegna di missili a lungo raggio, jet da ...Altre fonti accreditate parlano diobiettivi ancora sotto la lente dell'Ue. E ci sarebbero ... Nel frattempo, ci sonosulla scadenza intermedia della quarta rata, che scade a giugno e che ...

Zelensky, "5 ritardi": guerra, spariglia le carte al Consiglio Ue Liberoquotidiano.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel rivolgersi ai leader Ue riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungame ...Il Consiglio Europeo ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky, collegandosi in video dal treno con cui si è recato a Kherson, ...