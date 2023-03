I biglietti rivenduti online 10 volte il loro prezzo anche per i concerti di Blanco e Maneskin | multa da 12 milioni di euro contro Viagogo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Agcom colpisce ancorae la sua piattaforma di secondary ticketing con unada 12,24di. L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha infatti colpito per la quarta volta dal 2020 la società svizzera, che gestisce una piattaforma globale di venditasul mercato secondario didi eventi e non risulta titolare di autorizzazione.è accusata di aver violato alcune norme in materia di bagarinaggio, ossia il secondary ticketing. Gli accertamenti sono stati condotti con il supporto della Guardia di Finanza, in particolare del Gruppo Radiodiffusione ed editoria del Nucleo speciale beni e servizi, reparto specializzato delle Fiamme gialle. Secondo quanto emerso dalle indagini ...

...quanto emerso dalle indagini è stata accertato che sulla piattaforma di Viagogo nel 2022 sono stati collocati o vendutiper 68 eventi a prezzi 10 volte superiori rispetto ai...Oggi quell'attività congiunta viene al "dunque" e sfocia in una maxi - sanzione nei confronti di Viagogo , piattaforma di secondary ticketing (così si chiama la rivendita online didi ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una sanzione per violazione delle norme in materia di secondary ...

Le dinamiche sono note. I biglietti per un evento vengono acquistati in blocco da reti di compratori appena escono e poi vengono rivenduti su piattaforme come Viagogo. L’AgCom ha deciso di muoversi ...Oggi quell'attività congiunta viene al "dunque" e sfocia in una maxi-sanzione nei confronti di Viagogo, piattaforma di secondary ticketing (così si chiama la rivendita online di biglietti di eventi) ...