I bergamaschi leggono tanto | “Manga | gialli e saghe familiari i generi preferiti”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Quanto e cosa? Oggi, 24 marzo, è la Giornata nazionale per la promozione della lettura. È stata istituita nel 2009 dal Governo con l’obiettivo di educare i cittadini al piacere della lettura, in un’epoca in cui questa attività è sempre più svalutata. Per questa occasione abbiamo interpellato alcune librerie della città per capire i gusti degli acquirenti. La libreria Palomar di via Maj ha una buon accesso di gente, “La nostra è un’attività fuori dal centro; perciò, chi viene qui è perché ci conosce e sa di andare a colpo sicuro” spiega Valentina Porta, la titolare. “Vengono da noi soprattutto lettori forti, ma in generale Bergamo è una città benestante, quindi le librerie sono frequentate”. La clientela di Palomar è composta principalmente da adulti che prediligono letture impegnate: “Teniamo sia romanzi ma anche molti ...