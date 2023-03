Huawei Mate X3 è ufficiale | dettagli chiave e caratteristiche del pieghevole

(Di venerdì 24 marzo 2023) Lo scorso 23 marzoha lanciato ufficialmente in Cina un paio di nuovi prodotti, alcuni dei quali includono lo smartphoneX3, la serie P60 di telefoni di punta nonché il tablet premiumPad 11 (2023). Le recenti voci hanno già fatto trapelare interessanti informazioni riguardanti proprio il telefono foldableX3 e il noto tipster Digital Chat Station ha rivelato alcuniin più. Andiamo a vedere insieme quali sono. Secondo DCS, l’ineditoX3 presenterà un display OLED internoda 7,8 pollici in grado di offrire una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per quanto riguarda la configurazione del comparto fotografico posteriore, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Huawei Mate X3 UFFICIALE: sfida il Galaxy Z Fold4 di Samsung - roberto23292088 : #PO# Custodia protettiva morbida per Huawei Mate 10 - infoitscienza : Huawei Mate X3 quasi senza segreti: tutti i dettagli a un giorno dal debutto - infoitscienza : Huawei Mate X3 ufficiale: un record di leggerezza - infoitscienza : Huawei P60 Pro e Mate X3: ecco la data di lancio in Italia -

Insieme ai prodotti presentati ieri - P60 series ,X3 e MatePad 11 -ha ufficializzato in Cina una revisione degli auricolari wireless top di gamma. Non potevano che chiamarsiFreeBuds Pro 2+ , scheda tecnica alla mano le modifiche ...Insieme ai nuovi top di gamma della serie P60 ,ha presentato ufficialmente anche il suo nuovo smartphone pieghevole:X3 , disponibile al momento solo per il mercato cinese. Tra le promesse fatte dall'azienda e poi mantenute, quella di utilizzare la cerniera a "goccia d'acqua ", una soluzione interessante ...ha presentato in Cina i suoi nuovi smartphone,P60, P60 Pro e P60 Art, insieme al modello pieghevoleX3 e al suo nuovo orologio connesso di fascia alta,Watch Ultimate. Il produttore cinese ha colto l'occasione per svelare, come da tradizione, le sue nuove cuffie wireless, le...

Huawei Mate X3 ufficiale: un record di leggerezza | PREZZI Cina HDblog

Il 9 maggio prossimo saranno due smartphone, il flagship HUAWEI P60 Pro e il pieghevole HUAWEI Mate X3, accanto al laptop HUAWEI MateBook X Pro. E non finisce qui. Tra le novità disponibili a breve in ...Huawei Mate X3 è il nuovo foldable dell’azienda, disponibile solo per il mercato cinese, presentato durante l’ultima conferenza del colosso della tecnologia Insieme ai nuovi top di gamma della serie ...