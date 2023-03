Homefront film stasera in tv 24 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Homefront è il filmin tv venerdì 242023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer e alcunesul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Homefront filmin tv:e scheda GENERE: azione, thriller ANNO: 2013 REGIA: Gary Fleder: Jason Statham, James Franco, Mischa Barton, Winona Ryder, Kate Bosworth, Frank Grillo, Rachelle Lefevre DURATA: 100 minuti Homefront filmin tv:In uno sperduto paesino americano vive, insieme alla figlia, un uomo vedovo. Il suo nome è Phil Broker (Jason Statham) ed è un ex-agente infiltrato della DEA ritiratosi dal servizio attivo per evitare violenza ed affari loschi. Ma la bambina diviene vittima di episodi di ...