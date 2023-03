Homefront è tratto da una storia vera?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 marzo 2023) Stasera su Italia 1 andrà in onda film d’azione “” (2013), il cui sceneggiatore è nientemeno che Sylvester Stallone, il quale ha anche co-produttore la pellicola (perché per chi non lo sapesse, Stallone non è solo “Rambo” e “Rocky”). Nel cast pure Winona Ryder (ma non l’attore simbolo con Schwarzenegger dei film d’azione). Vogliamo scoprire se èda unao no? Cominciamo col conoscere la trama.: di cosa parla? Il protagonista di “” si chiama Phil Broker ed è un agente della States Drug Enforcement Administration (DEA), che dopo un’azione di servizio in cui un giovane spacciatore armato perde la vita ed essere rimasto vedovo, lascia il lavoro e va a vivere con la figlia Maddy in una cittadina in Lousiana per stare un po’ più tranquillo. ...