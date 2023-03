Hojlund segna una tripletta con la Danimarca (e i tifosi pregano l’Atalanta di tenerlo) (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla sua prima da titolare con la Danimarca Hojlund segna una tripletta contro la Finlandia, e i tifosi dell’Atalanta chiedono la permanenza Anche durante la pausa Nazionale il centravanti dell’Atalanta Rasmus Hojlund fa ancora parlare di sé, in maniera positiva ovviamente: alla sua prima da titolare con la Danimarca segna una straordinaria tripletta contro la Finlandia, testimoniando il suo potenziale agli occhi di tutta Europa. Qual è stata la reazione dei tifosi nerazzurri dopo tale avvenimento? Meraviglia e complimenti certo, ma soprattutto il “panico” (legittimo) chiedendo a gran voce all’Atalanta di fargli un contratto di ferro e non cederlo questa estate ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Alla sua prima da titolare con launacontro la Finlandia, e idelchiedono la permanenza Anche durante la pausa Nazionale il centravanti delRasmusfa ancora parlare di sé, in maniera positiva ovviamente: alla sua prima da titolare con launa straordinariacontro la Finlandia, testimoniando il suo potenziale agli occhi di tutta Europa. Qual è stata la reazione deinerazzurri dopo tale avvenimento? Meraviglia e complimenti certo, ma soprattutto il “panico” (legittimo) chiedendo a gran voce aldi fargli un contratto di ferro e non cederlo questa estate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIinterista : RT @Guisaltato: Secondo il Milan Twitter i gol in nazionale sono come il gatto di Schrödinger: possono sia essere importanti che non a seco… - Guisaltato : Secondo il Milan Twitter i gol in nazionale sono come il gatto di Schrödinger: possono sia essere importanti che no… - DVACMILAN : Hojlund pure in Nazionale segna... - SOSFanta : ?? NEWS - Fagioli, #Pogba, Milik, #Leao, Brozovic, #Miranchuk, Abraham, Raspadori: le novità #Hojlund segna in nazi… - ChiesaRoch59 : RT @mastrodea74: #AtalantaEmpoli #Hojlund #GoAtalantago FINALMENTE È TORNATO, ENTRA E SEGNA ????????VITTORIA STRA MERITATA GRANDE VIKINGO NUOC… -