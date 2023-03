Highlights e gol Serbia-Lituania 2-0 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ilcone gol di2-0, match valido per la prima giornata del gruppo G delleagli. Un gol per tempo basta ai padroni di casa per iniziare l’avventura nel girone con il piede giusto. Prima Tadic, poi nella ripresa ecco anche il raddoppio dello juventino Dusan Vlahovic per il definitivo 2-0. GLISportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di… - sportface2016 : VIDEO - #EURO2024Qualifiers Gli highlights e i gol di #Svezia #Belgio, #Lukaku mattatore assoluto del match - marilena3 : RT @mola_italia: Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha in ami… - AngeTaglieri88 : RT @mola_italia: Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha in ami… - mola_italia : Con un tiro sotto l'incrocio dei pali il @Como_1907 agguanta il pari contro il @FCLugano1908 ?? Che gol di #DaCunha… -

Di seguito glidel match che ha preso il via alle ore 18 e ha registrato il successo degli azzurrini.Buono esordio per il Montenegro nella prima giornata valevole per le qualificazioni all'Europeo 2024. Battuta di misura la Bulgaria , che non riesce a pareggiare: termina 0 - 1. A firmare la vittoria ...Glie idi Argentina - Panama , sfida amichevole andata in scena a Buenos Aires. In una serata di grande festa all'Estadio Monumental, l'Albiceleste supera nel quarto d'ora finale Panama in ...

Video Gol Highlights Italia-Inghilterra 1-2: Sintesi 23-3-2023 StadioSport.it

Il video con gli highlights e i gol di Svezia-Belgio 0-3, sfida valida per la prima giornata del gruppo F delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli ospiti vincono grazie alla grande prova di Romelu ...Egitto – Malawi 2-0 highlights e gol: titoli di coda al Cairo International Stadium, l’Egitto passa grazie a Salah e Marmoush. Tre punti per la nazionale egiziana che significano primato nel gruppo D, ...