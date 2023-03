Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Highlander Lima, l'unico più anziano di Ibra: 'Ecco perché nemmeno lui mi batterà': Highlander Lima, l'unico più an… -

Orgoglio e ironia. Ildefonslo dice così: 'Il mio è l'unico record che Ibra non batterà'. E se la ride. 'Ilde' ha 43 anni ed è il capitano di Andorra, dove gioca da 24 stagioni di fila. 'La prima volta che ho indossato la ...Orgoglio e ironia. Ildefonslo dice così: 'Il mio è l'unico record che Ibra non batterà'. E se la ride. 'Ilde' ha 43 anni ed è il capitano di Andorra, dove gioca da 24 stagioni di fila. 'La prima volta che ho indossato la ...

Highlander Lima, l'unico più anziano di Ibra: "Ecco perché nemmeno lui mi batterà" La Gazzetta dello Sport

Highlander Silver Corp. is pleased to announce that it has acquired the 400 hectare Estrella 001 concession pursuant to an agreement with Compañía Minera Ares S.A.C. and the contiguous 200 hectare ...Acquisition of the La Estrella epithermal silver – gold advanced exploration stage project, plus historical data base in Huancavelica Province, Central Peru. Historical significant drill intercepts, ...