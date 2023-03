Harry e Meghan l’hanno chiesto davvero alla Royal Family: fan indignati (Di venerdì 24 marzo 2023) Harry e Meghan avrebbero fatto una richiesta incredibile alla Royal Family che avrebbe fatto andare su tutte le furie i fan. I rapporti tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family non potrebbero essere più tesi di come sono ora. Dopo il libro-scandalo di Harry, Spare, nel quale il principe non ha risparmiato parole molto forti contro la sua famiglia d’origine, la guerra da fredda è diventata aperta. E molto profondi sono stati i colpi inferti fino a questo momento. Harry e Meghan avrebbero una richiesta per il giorno dell’incoronazione. Una richiesta inaudita. Foto: Ansa – grantennis toscanaCarlo ha infatti “punito” i Duchi privandoli della loro lussuosa residenza inglese, ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 24 marzo 2023)avrebbero fatto una richiesta incredibileche avrebbe fatto andare su tutte le furie i fan. I rapporti trae il resto dellanon potrebbero essere più tesi di come sono ora. Dopo il libro-scandalo di, Spare, nel quale il principe non ha risparmiato parole molto forti contro la sua famiglia d’origine, la guerra da fredda è diventata aperta. E molto profondi sono stati i colpi inferti fino a questo momento.avrebbero una richiesta per il giorno dell’incoronazione. Una richiesta inaudita. Foto: Ansa – grantennis toscanaCarlo ha infatti “punito” i Duchi privandoli della loro lussuosa residenza inglese, ...

