Harelbeke | che spettacolo | Van Aert infila in volata Van der Poel e Pogacar

Wout Van Aert ha vinto il Gp E3 Saxo Classic, 204 km con partenza e arrivo ad Harelbeke tra Muri e pavé che può essere considerato come il Piccolo Fiandre (in programma domenica 2 aprile). Una corsa

Wout Van Aert ha vinto il Gp E3 Saxo Classic, 204 km con partenza e arrivo adtra Muri e pavépuò essere considerato come il Piccolo Fiandre (in programma domenica 2 aprile). Una corsa spettacolaresi è infiammata già a 80 km dalla conclusione, quando Mathieu ...... il 9 aprile prossimo, sulle strade della Parigi - Roubaix,il ragazzo di Vignone vinse tra gli ...della Ineos inizia a tutti gli effetti la sua campagna del Nord con la E3 Saxo Classic ad......addopo 204 chilometri caratterizzati soprattutto da 17 muri. Tanti i campioni attesi al via, come ad esempio Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe e il campione in carica Wout Van Aert...

Battaglia sontuosa per la vittoria della E3 Classic ad Harelbeke, corsa valida per il World Tour, sull'ultimo passaggio sul vecchio Kwaremont hanno salutato gli ultimi che sono riusciti a resistere