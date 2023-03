Hadzibegic CT Bosnia | «Infortunio Dzeko | in dubbio per la prossima partita!»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Faruk, Commissario Tecnico della, dopo la vittoria della nazionale contro l’Islanda intervistato da bhrt.ba ha parlato dell’esclusione di Edinper novanta minuti e del suo problema fisico (vedi QUI). INCERTO – Farukha parlato nello specifico dell’dell’attaccante dell’Inter, inanche per lasfida: «Abbiamo vinto anche senza Edin, ma ci è mancato molto. Ha subito unalla schiena, le abbiamo provate tutte ma alla fine non ce l’ha fatta. Abbiamo giocato anche per lui e in questo momento non sappiamo se sarà pronto per lasfida contro la Slovacchia, così come Kolasinac. In panchina c’era una bellissima atmosfera soprattutto grazie a ...

Il commissario tecnico Faruk, lo ha schierato nell'undici titolare nel match contro l' Islanda valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Ha giocato come perno centrale di un centrocampo ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DIERZEGOVINA - ISLANDA ]- ERZEGOVINA:... (Portiere) Allenatore:F.. ISLANDA: Runarsson R. A. (Portiere), Palsson V., Magnusson H.... la formazione del ct, però, ha tutte le carte in regola per imporsi tra le prime tre ... FORMAZIONI UFFICIALI- ISLANDA: in attesa ISLANDA : in attesa

