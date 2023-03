Gwyneth Paltrow e la dieta delle “Almond mom” | le mamme pronte a tutto per un fisico perfetto L’esperto | “Mi aspetto che fra qualche mese non starà tanto bene”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Mi piacerebbe davvero conoscere i veri motivi per i qualiha dichiarato al mondo di aver adottato unaassai particolare. Unache potremmo definire drammaticamente essenziale: una colazione molto leggera a base di caffè e, ma solovolta, integrata con succo di sedano o acqua e limone che precede un pranzo costituito da una bella tazza di brodo di ossa di pollo mentre la cena, bontà sua, è composta sopratda verdure. Altro passaggio fondamentale di questo regime dietetico è l’intervallo di almeno 16-18 ore previsto tra la cena e la colazione del giorno dopo. Se quanto dichiarato dall’attrice (e imprenditrice: la sua azienda Goop vende cosmetici, vestiti e prodotti per la casa) è vero e non si tratta di una sbrigativa sintesi giornalistica, mi ...

L'attrice è citata in giudizio da un medico che l'accusa di averlo travolto sulle piste. Chiesti 300 mila dollari di risarcimento. L'avvocato dell'optometrista in pensione, che ha fatto causa a Gwyneth Paltrow per un incidente sciistico, durante il processo ha affermato di non poter neanche più godersi le degustazioni di vino in seguito alle ferite riportate per la collisione sulla pista.

Gwyneth Paltrow è giunta a processo in seguito a un incidente avvenuto sugli sci 7 anni fa sulle Montagne Rocciose. La causa contro l'attrice si tiene presso il tribunale dello Utah, a Park City.