Guinness World Records | come nasce uno degli show più famosi al mondo?

(Di venerdì 24 marzo 2023) Se sei un italiano nato dal 2000 in giù, sono certa che almeno una volta ti sarà capitato di vedere in TV lodei record, il programma dedicato a tutti i record piùe particolari del. Uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione, ma com’è nato?, l’idea ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BergamoSport : GUINNESS WORLD RECORD 59,05 KM/H. Valerio Boni firma il record di velocità con gli sci su asfalto al traino di un’a… - Eliano2022 : @JohnTuld1 @imballoionico @maurorizzi_mr Sarà il primo uomo al mondo con 124 richiami di un vaccino contro la febbr… - prospettico1 : ??La coerenza, quella vera?? World Guinness Record di inversioni a U. - ficodindiait : Di pinocchiata in pinocchiata la Meloni si distingue nel Guinness World Records 2023 Come le raccontare lei, nessun… - NayaFangirl4 : RT @babe_babe34: Non può fare concerti? Vince il guinness world record per il concerto più visto in streaming. Non lo passano in radio? Lui… -

Adattato in 72 paesi, IGT è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di "Record" come "Most Popular Talent/Reality Show". L'edizione italiana sarà il primo ...The Weeknd entra neldei primati, l'artista pi famoso al mondo. Lo ha annunciatoRecords. Il cantautore e attore di origini canadesi, il cui vero nome Abel Makkonen Tesfaye, non solo tra gli artisti pi ascoltati su Spotify, con oltre 111 milioni di ascolti al 20 ...The Weeknd entra neldei primati, è l'artista più famoso al mondo. Lo ha annunciatoRecords. Il cantautore e attore di origini canadesi, il cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, non è solo tra gli artisti più ascoltati su Spotify, con oltre 111 milioni di ascolti al ...

Guinness World Records, come nasce lo show Tag24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il cantautore e attore di origini canadesi, il cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, non è solo tra gli artisti più ascoltati su Spotify, con oltre 111 milioni di ascolti al 20 marzo, ma è anche dive ...