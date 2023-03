Guerra in Ucraina news, Kiev: 'Rischio Fukushima alla centrale nucleare di Zaporizhzhia' (Di venerdì 24 marzo 2023) In stallo il colloquio telefonico tra Zelensky e Xi. Non si placano le reazioni di Mosca per l'invio di proiettili perforanti anti - carro all'uranio impoverito da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) In stallo il colloquio telefonico tra Zelensky e Xi. Non si placano le reazioni di Mosca per l'invio di proiettili perforanti anti - carro all'uranio impoverito da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier finlandese Sanna Marin non esclude l'invio di caccia: «L'Ucraina dev'essere in grado di spingere le trup… - _Nico_Piro_ : #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - melogranoitalia : RT @santegidionews: Alla #Farnesina @Marco_europa con @Antonio_Tajani @padrenz @ChiorazzoAngelo @FIGC presenta la missione umanitaria in #U… - SDino59 : RT @Giorgiolaporta: 7600 militari italiani ammalati di #cancro, dei quali 400 morti a causa dell'#URANIOImpoverito e oggi siamo dalla stess… -